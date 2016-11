ORF 3 03:35 bis 04:25 Show Was schätzen Sie...? A 2016-11-02 06:15 Stereo 16:9 Merken "Ich komme, ich weiß nicht woher. Ich bin, ich weiß nicht wer - Ich gehe, ich weiß nicht wohin: Mich wundert's, dass ich so fröhlich bin!" Ob diese Worte jetzt Karl Jaspers, Hans Thoma oder gar Johannes Mario Simmel zugeordnet werden, ist eigentlich nicht weiter wichtig. Keine Aussage steht beispielhafter für christliche Frömmigkeit, die vor allem auch den Tod und die eigene Endlichkeit des Menschen vor Augen führt. Pünktlich zu Allerheiligen und in der Nacht auf Allerseelen liefert "Was schätzen Sie ?" ein Best-Of zum Thema Kirchenschatz und Reliquienzunft: Da wird die hundertjährige Papstmütze von Papst Pius X ebenso zum Objekt der Begierde wie eines der bedeutendsten Kunstschätze des Stephansdoms, das der Dompfarrer höchstpersönlich ins Dorotheum bringt! Außerdem besucht Moderator Karl Hohenlohe das Zisterzienserstift Heiligenkreuz und die dort ansässigen singenden Mönche, um im berühmten Chorgestühl ein vergoldetes Barock-Relief unter die Lupe zu nehmen. Und das Madonnen-Gemälde aus der Kindheit von Österreichs längst dienender TV-Ermittlerin, Kristina Sprenger, rundet die sakrale Kunst in dieser Sendung ruhmreich ab - Schalten Sie ein und Schätzen Sie mit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Was schätzen Sie ...?

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 421 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 196 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 151 Min. Schutzengel

Thriller

Sat.1 02:55 bis 05:05

Seit 66 Min.