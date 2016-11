ORF 3 15:35 bis 16:30 Dokumentation ORF III - Spezial zu Allerheiligen Wilde Reise mit Erich Pröll: Es lebe der Zentralfriedhof Es lebe der Zentralfriedhof A 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Naturfilmer Erich Pröll erkundet in der "Wilden Reise" einen ungewöhnlichen Ort für Naturschauspiele: den Zentralfriedhof. Er ist das größte klassische Gräberfeld in Europa. Dabei ist "der Zentral" nicht nur wegen seiner Ruhestätten weltberühmter Persönlichkeiten bemerkenswert. Zwischen den Gräbern von Beethoven, Strauß und Schubert, den Marmortafeln für Politiker und Wissenschaftler blüht das Leben. Turmfalken, Füchse und Dachse, seltene Vogelarten, sogar Rehe leben auf dem weitläufigen Areal des Zentralfriedhofs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Reise mit Erich Pröll