ORF 3 11:50 bis 12:35 Musik Erlebnis Bühne Matinee Johannes Brahms - Sinfonie Nr. 2014 Die "Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68" von Johannes Brahms wurde im November 1876 uraufgeführt. Ihre Entstehungszeit erstreckt sich inklusive Unterbrechungen auf über 14 Jahre. Letzte Änderungen an dem Werk nimmt Brahms 1877 vor. Schon durch ihren Auftakt mit der anschwellenden Melodie und den hämmernden Pauken hebt sich die Sinfonie entschieden von Beethoven und Schubert ab, welche Brahms verehrte! Royal Albert Hall, 2014 Dirigent Franz Welser-Möst, The Cleveland Orchestra Originaltitel: Johannes Brahms - Sinfonie Nr. 1