ORF 2 21:15 bis 22:15 Familienserie Weißblaue Geschichten Liebe geht durch den Magen/Kleider machen Leute D Stereo 16:9 Merken Während Betty noch davon überzeugt ist, dass sie eigentlich nur mit ein paar Kilo weniger richtig glücklich sein würde, lernt sie den Konditor Florian kennen, der das gar nicht so sieht und Betty wunderschön findet, so wie sie ist. Jetzt ist Betty zwischen Florian und ihrem bisherigen Lover hin- und hergerissen. Ganz andere Sorgen plagen Lukas und Hanna. Die zwei waren gemeinsam in der Schule und begegnen sich nach Jahren wieder. Jetzt glaubt Lukas, dass Hanna längst erfolgreiche Anwältin ist und sie wiederum geht davon aus, dass Lukas als Fotograf um die Welt reist. Unvernünftigerweise lassen die beiden einander in diesem falschen Glauben und verpassen dabei im Taumel der frischen Verliebtheit fast den richtigen Moment, um mit der Wahrheit rauszurücken. Buch: Jessica Schellack und Kerstin Oesterlin In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Fleer (Betty Irmer) Matthias Christian Rehrl (Florian Zierngiebl) Susan Hoecke (Kristina Jehner) Sven Gerhardt (Stefan Kleinert) Nike Fuhrmann (Hanna Huber) André Röhner (Lukas Baumleitner) Wilfried Klaus (Franz Gründler) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Werner Siebert Drehbuch: Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack Kamera: Frank Sthamer Musik: Michael Hofmann de Boer

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 22:00

Seit 119 Min. Vaterfreuden

Komödie

Sat.1 20:15 bis 22:25

Seit 104 Min. Flight

Drama

ProSieben 20:15 bis 23:00

Seit 104 Min. Robot Wars 2016

Show

kabel eins 20:15 bis 22:35

Seit 104 Min.