Nachdem ein Unbekannter den Schnapskeller in Flammen aufgehen hat lassen, muss Elizabeth wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Aufregung zollt ihren Tribut. Ihre Entzündungswerte sind gefährlich in die Höhe gestiegen. Schließlich muss der Arzt Elizabeth eine niederschmetternde Mitteilung machen: Durch den Stress wird ihr Körper das Spenderherz langsam aber sicher abstoßen. Elizabeth droht, die Zeit davonzulaufen. In Google-Kalender eintragen