BonGusto 17:50 bis 18:15 Magazin One Night Stand Montreal

Nächster Stopp in Sachen Kultur und Kulinarik für Annie Sibonney: Montreal in Kanada! Die Stadt steckt voller Kontraste: zwischen zwei Kulturen und zwei Lebensstilen - zwischen konservativer Kirche und exzessivem Vergnügen. Eine kreative Industriestadt, die vor allem nachts gerne mal die Verhaltens-Etikette vergisst... Ob "Sin City" oder "Joie de vivre" - Montreal ist Kanadas wilde Verführerin und bietet Stoff für mehr als eine Nacht?

Originaltitel: One Night Stand