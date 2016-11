Schweiz 2 20:00 bis 23:30 Fußball Fussball: UEFA Champions League, 4. Spieltag Basel - Paris Saint-Germain 2016 Stereo Live HDTV Merken Der diesjährige Champions-League-Start des FC Basel gegen den bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad endete mit einem 1:1-Unentschieden. Am 2. Spieltag folgte eine 0:2-Auswärtsniederlage gegen FC Arsenal in London. Am 4. Spieltag trifft der Schweizer Meister im St.-Jakob-Park auf den Favoriten der Gruppe A Paris Saint-Germain. Die Elf von Urs Fischer steht vor einer sehr schwierigen Aufgabe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Hüppi Gäste: Gäste: Marco Streller, Alain Sutter

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 22:00

Seit 117 Min. Vaterfreuden

Komödie

Sat.1 20:15 bis 22:25

Seit 102 Min. Flight

Drama

ProSieben 20:15 bis 23:00

Seit 102 Min. Robot Wars 2016

Show

kabel eins 20:15 bis 22:35

Seit 102 Min.