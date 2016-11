Schweiz 2 15:15 bis 16:00 Krimiserie Monk Mr. Monk geht in den Zirkus USA 2003 2016-11-01 04:50 HDTV Merken Der Zirkusdirektor Serge wird in einem Gartenlokal vor den Augen der anderen Gäste von einem Artisten erschossen: ein Mord, der viele Rätsel aufgibt. Der Täter muss überaus beweglich und dazu noch ein hervorragender Schütze sein. Schnell kommt Monk die Idee, dass Zirkusleute etwas damit zu tun haben. Und tatsächlich hat die Exfrau von Serge nicht nur den nötigen Hass und damit das richtige Motiv, sondern auch das entsprechende Können, um so eine Tat auszuführen. Sie hat sich jedoch vor zwei Wochen den Fuss gebrochen: Mit dieser Verletzung wäre ihr eine derartige akrobatische Leistung nicht möglich gewesen. Doch als ein zweiter Mord im Zirkus passiert - diesmal muss der Elefantendompteur dran glauben - wird Monk klar, dass hier wohl einen Mitwisser ausgeschaltet worden ist. Er kann nachweisen, dass der Dompteur einer raffinierten Kombination von Elefant und Walkie-Talkie zum Opfer gefallen ist. Und so werden die beiden Morde geklärt, doch die Beziehung zwischen Sharona und Monk hat einen heftigen Schlag erlitten. Ihr ist klar geworden, wie egoistisch und rücksichtslos Monk sein kann und wie wenig Herz er für die Schwächen anderer besitzt, zum Beispiel für Sharonas Elefantenphobie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Lolita Davidovich (Natasha Lovara) Lola Glaudini (Ariana Dakkar) Mark Ivanir (Edgar Heinz) Originaltitel: Monk Regie: Randall Zisk Drehbuch: James Kreig Kamera: Hugo Cortina Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12