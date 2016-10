Schweiz 2 13:45 bis 14:30 Serien Brothers & Sisters Das Foto USA 2008 Merken Die Nachricht, dass Rebecca nicht mit ihnen verwandt ist, sorgt beim Walker-Clan für unterschiedliche Reaktionen. Während sich Nora schnell vom Schock erholt und sich auf ihre nahe Beziehung mit Rebecca besinnt, ist Sarah wütend und überzeugt, dass Holly ihre Familie arglistig getäuscht habe, um sich einen Anteil am Familienunternehmen zu ergattern. Thommy, der als Hollys Geschäftspartner eine eher neutrale Position einnimmt, überzeugt Justin, dass es keinen Grund gäbe, auf Rebecca wütend zu sein. Kevin kündigt an, dass er und Scotty am Wochenende ihre gesetzliche Partnerschaft feiern wollen. Die Vorfreude auf das Fest - dessen kurzfristige Ansetzung eine übertriebene Inszenierung durch Nora verhindern soll - wird getrübt durch die Weigerung von Scottys Eltern, daran teilzunehmen. Kevin beschliesst unter dem Zuspruch seiner Brüder, den Eltern einen Besuch abzustatten. Sarah und Kevin erkennen unabhängig voneinander, dass das grosse Geheimnis ihres verstorbenen Vaters William ungelöst ist: Wer versteckt sich hinter dem ominösen Kürzel "R", das sie zur Annahme verführt hatte, Rebecca sei das aussereheliche Kind ihres Vaters? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Annable (Justin Walker) Maxwell Perry Cotton (Cooper Whedon) Kerris Dorsey (Paige Whedon) Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty McCallister) Balthazar Getty (Tommy Walker) Rachel Griffiths (Sarah Walker) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Ken Olin Drehbuch: Monica Breen, Alison Schapker Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12