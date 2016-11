Schweiz 1 03:50 bis 04:20 Show Samschtig-Jass Jass-Spiel mit Monika Fasnacht CH 2016 2016-11-04 14:20 Stereo HDTV Merken 115 Kränze, 18 Kranzfestsiege. Sein Markenzeichen: grünes Hemd. Statur: 103 Kilo. Grösse: 190 Zentimeter. Schwingklub: Solothurn und Umgebung. Schwingerstatus: Eidgenoss. Beruf: Landwirt. Er gehörte ohne Zweifel zu den heissesten Schwingeisen in der vergangenen Saison, der gebürtige Solothurner Gisler Bruno. Im Sternzeichen Löwe, verheiratet mit Eveline. Gemeinsam haben sie drei Kinder, er selber eine Zwillingsschwester. Eines seiner liebsten Hobbys ist das Jassen. Wie gut er sich schlägt, zeigt er in der Sendung direkt aus seiner Heimat, dem Kanton Solothurn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bruno Gisler (Landwirt und Schwinger) Originaltitel: Samschtig-Jass

