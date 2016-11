Schweiz 1 15:05 bis 16:40 Melodram Rosamunde Pilcher - Stürmische Begegnung D 1993 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die junge Buchhändlerin Rebecca Bayliss folgt nach dem Tod ihrer Mutter den kaum mehr vorhandenen verwandtschaftlichen Spuren. In Cornwall trifft sie auf dem familieneigenen Landsitz zum ersten Mal ihren Großvater, einen bekannten Maler, und seine Schwiegertochter Mollie. Die Aufnahme ist herzlich. Gleichwohl spürt Rebecca, dass bei den Bayliss einiges im Argen liegt. Ehe sie sich versieht, wird sie in einen Erbschaftsstreit hineingezogen und muss sich zwischen zwei Männern entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie von Kessel (Rebecca Bayliss) Michael Lesch (Joss Gardner) Rolf Hoppe (Grenville Bayliss) Horst-Günter Marx (Eliot Bayliss) Heidelinde Weis (Lisa Bayliss) Karl Merkatz (Pettifer) Louise Martini (Mollie Bayliss) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Stürmische Begegnung Regie: Helmut Förnbacher Drehbuch: Barbara Engelke Kamera: Axel de Roche Musik: Richard Blackford