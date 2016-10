Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 35 Verpasste Zeit D 2006 Stereo Merken Der 16-jährige Linus wird mit einer Sturzverletzung eingeliefert. Neben einem Hämatom in der Leber stellt Dr. Heilmann einen fortgeschrittenen Lebertumor fest. Linus braucht dringend eine Lebendspende. Seine Mutter Kerstin kommt nicht in Betracht, Linus' Vater sitzt im Gefängnis. Linus weiß nichts davon, glaubt seinen Vater in Kanada. Heilmann schlägt vor, das Gefängnis zu kontaktieren. Tatsächlich kommt Bernd Hauschild als Spender in Frage. Kerstin will Linus die Wahrheit verbergen, doch durch Zufall erfährt er davon und konfrontiert seinen Vater bei der ersten Begegnung damit - er will nicht die Spende eines Mörders. Bernd Hauschild flieht in einem günstigen Moment auf dem Rückweg in seine Zelle. Dr. Globisch hat die Sachsenklinik nicht verlassen. Auch das private Glück scheint perfekt: Zu ihrer großen Überraschung erhält sie einen Heiratsantrag von Paul Andermatt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heidemarie Wenzel (Eva Globisch) Jürgen Reuter (Harry Globisch) Christopher Reinhardt (Linus Hauschild) Kathrin Waligura (Kerstin Hauschild) Matthias Komm (Bernd Hauschild) Robert Giggenbach (Paul Andermatt) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jürgen Brauer Drehbuch: Annette Hess Kamera: Uwe Reuter, Michael Ferdinand Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia