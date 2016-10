Schweiz 1 05:05 bis 05:55 Serien House of Cards Kopf an Kopf USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken In Iowa stehen Franks Wahlchancen eine Woche vor dem Stichtag schlecht. Wäre der Wahltag jetzt, übernähme Heather die Führung. Doch mehr als jeder zehnte Wähler ist noch unentschlossen. Jetzt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Franks Wahlkampfteam will, dass Claire eine zentrale Rolle in seiner Kampagne einnimmt. Sie soll eine Rede halten und anschliessend in einer öffentlichen Fragerunde Frank in gutem Licht darstellen. Franks Biograf, der ihn auch in einem guten Licht darstellen sollte, zeigt ihm den ersten Entwurf seines Buches. Frank ist nicht zufrieden und verkracht sich mit ihm. Frank verliert immer mehr seiner Verbündeten. Nachdem Jackie nicht mehr als Vizepräsidentschaftskandidatin in Frage kommt, schlägt Seth Grayson sich selbst als Kandidaten vor. Frank ist von dem Vorschlag nicht begeistert. Dass sich Jackie auf die Seite von Heather geschlagen hat, trifft Frank empfindlich. Heather tankt daraus neue Willenskraft und ist überzeugt, dass sie Präsidentin werden müsse. Sie ist fest entschlossen, Frank zu besiegen und sucht deshalb nach Leichen im Keller der Underwoods. Sie kontaktiert Doug und fragt ihn nach dem Preis für Claires Tagebuch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Mahershala Ali (Remy Danton) Derek Cecil (Seth Grayson) Molly Parker (Jackie Sharp) Elizabeth Marvel (Heather Dunbar) Originaltitel: House of Cards Regie: Robin Wright Drehbuch: Beau Willimon Kamera: Peter Konczal Altersempfehlung: ab 12