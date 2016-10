Bayern 2 09:05 bis 10:00 Magazin orange - Das Feiertagsmagazin Bundespräsidenten-Diskussion: ein Gespräch mit Prof. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing, über die schwierige Besetzung des Amtes, und was ein Kandidat / eine Kandidatin dafür mitbringen muss / Vögel im Winter füttern und nicht? Ein Gespräch mit Dr. Heinz Sedlmeier, Geschäftsführer des Münchner Büros des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), über Sinn und Unsinn des Zufütterns / Allerheiligen & Halloween: Bedeutung und Tradition des 1. November / Amerika eine Woche vor der Präsidentenwahl: Welche Rolle spielt Religion im US-Wahlkampf - / "500 Jahre Reformation - Bayern 2 begleitet das Jubiläumsjahr": Luther als Erfinder des Kirchenliedes / ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit": Russland, das Land der Aufpasser - von Schrankenmännern, Museumshütern und Rolltreppenwächtern Merken Bundespräsidenten-Diskussion: ein Gespräch mit Prof. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing, über die schwierige Besetzung des Amtes, und was ein Kandidat / eine Kandidatin dafür mitbringen muss / Vögel im Winter füttern und nicht? Ein Gespräch mit Dr. Heinz Sedlmeier, Geschäftsführer des Münchner Büros des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), über Sinn und Unsinn des Zufütterns / Allerheiligen & Halloween: Bedeutung und Tradition des 1. November / Amerika eine Woche vor der Präsidentenwahl: Welche Rolle spielt Religion im US-Wahlkampf - / "500 Jahre Reformation - Bayern 2 begleitet das Jubiläumsjahr": Luther als Erfinder des Kirchenliedes / ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit": Russland, das Land der Aufpasser - von Schrankenmännern, Museumshütern und Rolltreppenwächtern In Google-Kalender eintragen Moderation: Gabi Kautzmann, Imke Köhler

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 264 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 84 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 59 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 59 Min.