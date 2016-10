Bayern 2 07:05 bis 08:00 Magazin BR-Heimatspiegel extra "Denk immer an die Ewigkeit". Gedichte von Abschied und Tod Merken Liebe und Tod sind von jeher die beiden großen Themen der Dichter. An Allerheiligen gedenken wir der Verstorbenen und werden uns der eigenen Vergänglichkeit bewusst. Der Tod gehört zum Leben, er ist nicht nur das Ende des leiblichen Daseins, sondern auch Erlösung von Schmerz und Plage - und nicht zuletzt das Tor zur Ewigkeit. Mit besinnlichen Klängen und Gedichten aus fünf Jahrhunderten widmet sich Beate Himmelstoß im Heimatspiegel extra diesem gern verdrängten Thema auf versöhnliche Weise. In Google-Kalender eintragen

