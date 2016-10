WDR 23:10 bis 00:35 Drama Die Ausbildung D 2011 2016-11-01 04:20 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der zwanzigjährige Jan Westheim ist im letzten Jahr seiner Ausbildung. Er möchte übernommen werden - und er möchte alles richtig machen. Aber was ist das Richtige, wenn durch Umstrukturierungen der Druck auf Jan und seine Kolleginnen und Kollegen wächst, wenn Entlassungen an der Tagesordnung sind und der Personalchef mit Argusaugen über alles wacht? In rasanten Autofahrten und intensivem Konsum sucht Jan einen Ausgleich - und als die gleichaltrige Zeitarbeiterin Jenny in seine Firma kommt, entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte. Doch Jennys Aufenthalt ist nur von kurzer Dauer. Und Jan ist gefangen in seiner Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, in seiner Angst, seinen Arbeitsplatz, seine Liebe, seinen Status zu verlieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph K. Bundschuh (Jan) Anke Retzlaff (Jenny) Anja Beatrice Kaul (Mutter) Stefan Rudolf (Tobias) Dagmar Sachse (Susanne) Frank Voß (Vater) Charlotte Bohning (Elena Sova) Originaltitel: Die Ausbildung Regie: Dirk Lütter Drehbuch: Dirk Lütter, Carmen Losmann Kamera: Henner Besuch Musik: Falko Brocksieper Altersempfehlung: ab 12