WDR 20:15 bis 21:40 Krimi Ein Mord mit Aussicht D 2015 2016-11-01 01:20 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Irmtraud Schäffer (Carmen-Maja Antoni) Herr Trautmann (Jörn Hentschel) Die Polizei aus Hengaschs Nachbarort "Hammelforst" ja, auch in diesem verschlafenen Eifeldorf gibt es eine Polizeistation unter der Leitung von Kriminalkommissarin Holm, wird zu dem Haus von Hans- Peter Jogereit gerufen. Hier soll es zu einem heftigen Streit gekommen sein. Und was sie dort vorfinden, irritiert nicht nur die Hammelforster Polizei, sondern auch uns Zuschauer: Neben einem erschossenen Jogereit steht Sophie Haas, in der Hand die Tatwaffe. Und weil es sich bei dem toten Jogereit um Sophies Erzfeind handelt, steht sie ab sofort unter Mordverdacht! Da es sich bei den einzigen möglichen Entlastungszeugen ausgerechnet um Dietmar, Bärbel, Heike und Jan handelt, werden diese ausführlich von Holm vernommen. Doch jeder schildert die vergangenen 24 Stunden aus seiner ganz subjektiven Sicht ... Für Holm stellt sich dabei nicht nur heraus, dass Sophie nicht die Mörderin sein kann, sondern darüber hinaus auch noch, dass sich dieser auf den ersten Blick gelinde gesagt heterogene Haufen im Grunde sehr sehr lieb hat. Aber eine Frage bleibt: Wer steckt tatsächlich hinter dem Mord an Jogereit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Sophie Haas) Bjarne Mädel (Dietmar Schäffer) Meike Droste (Bärbel Schmied) Petra Kleinert (Heike Schäffer) Nina Proll (Sandra Holm) Johann von Bülow (Jan Schulte) Michael Hanemann (Hans Zielonka) Originaltitel: Ein Mord mit Aussicht Regie: Jan Schomburg Drehbuch: Benjamin Hessler Kamera: Marc Comes Musik: Andreas Schilling Altersempfehlung: ab 6