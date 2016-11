Servus TV 02:30 bis 04:10 Drama Das Mädchen mit dem Perlenohrring GB, F, LUX 2003 Nach dem Roman von Tracy Chevalier Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 17-Jährige Griet (Scarlett Johansson) aus dem holländischen Städtchen Delft scheint das Glückslos gezogen zu haben. Die schüchterne Jugendliche wird als Dienstmagd bei dem bekannten Künstler Jan Vermeer (Colin Firth) angestellt. Vermeer führt Griet in die Geheimnisse der Malerei ein, sie darf sogar dem großen Meister als Assistentin beistehen. Das weckt Neid und Eifersucht in der Familie Vermeers, die misstrauisch verfolgt, wie sich die Magd und Vermeer näher kommen. Die Spannungen nehmen zu, als der berühmte Maler ein Porträt von Griet anfertigt. Vermeer malt die 17-Jährige geschmückt mit dem kostbaren Perlenohrring seiner Ehefrau, und offenbart damit seine heimlichen Liebe zu dem Hausmädchen. Jan Vermeer hat tatsächlich ein Gemälde mit dem Titel "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" angefertigt, doch niemand konnte bis jetzt herausfinden, wen genau der holländische Maler dabei porträtiert hat. Die Schriftstellerin Tracy Chevalier ließ sich von dem Abbild der mysteriösen jungen Frau zu einem Erfolgsroman inspirieren, und dieser wiederum diente als Vorlage für Peter Webbers subtil erzähltes Drama "Das Mädchen mit dem Perlenohrring". Dem britischen Film-Regisseur, selbst anerkannter Kunsthistoriker, gelingt es dabei, ein stimmiges Bild der niederländischen Kunstszene Mitte des 17. Jahrhunderts zu zeichnen, mit Einstellungen so kunstvoll komponiert wie Gemälde. In den Hauptrollen Hollywood-Star Scarlett Johansson als Griet, sowie Oscar-Preisträger Colin Firth als Jan Vermeer. Der Film war zudem dreifach Oscar nominiert: für Bestes Szenenbild, Beste Kamera und Bestes Kostümdesign. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Johansson (Griet) Colin Firth (Johannes Vermeer) Tom Wilkinson (Pieter Van Ruijven) Judy Parfitt (Maria Thins) Cillian Murphy (Pieter) Essie Davis (Catharina Bolnes Vermeer) Joanna Scanlan (Tanneke) Originaltitel: Girl with a Pearl Earring Regie: Peter Webber Drehbuch: Olivia Hetreed Kamera: Eduardo Serra Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 6

