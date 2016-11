Servus TV 19:10 bis 20:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Naturparadies Deutschland - Nordfriesland Naturparadies Deutschland (7/8): Nordfriesland D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Deiche, Strände, Halligen und natürlich die Nordsee - das ist Nordfriesland im äußersten Nordwesten Deutschlands. Flaches Land, über das fast immer eine "steife Brise" weht und wo fast so viele Schafe leben wie Menschen. Ob im Wattenmeer oder in Dünenlandschaften - hier formen Wind und Wasser die Natur und sorgen dafür, dass sich das Land immer wieder in einem neuen Gewand präsentiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa