Dokumentation Unterwegs mit Bertl Göttl An der böhmischen Grenze A 2013

Auf seiner Reise entlang der böhmischen Grenze erkundet Bertl Göttl mystische Bauwerke wie die Wehrkirche in Kleinzwettl, unter der sich ein geheimnisvoller Wehrstall befindet. Er trifft Menschen, die alte Handwerkskunst wie Blaudruck und Hinterglasmalerei am Leben erhalten und besucht das aussergewöhnliche Museum Humanum, das eine kulturelle Brücke zum nur wenige Kilometer entfernten Tschechien schlägt.

Moderation: Bertl Göttl