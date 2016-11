Servus TV 14:15 bis 16:50 Abenteuerfilm Barabbas I 1961 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bibelverfilmungen gibt es nicht erst seit "Noah" von Darren Aronofsky oder Ridley Scotts "Exodus" - besonders beliebt waren sie in den 1950er- und 1960er-Jahren. "Barabbas" von Richard Fleischer stammt aus dieser Zeit und erzählt die Lebensgeschichte des gleichnamigen Aufrührers, der neben Jesus am Kreuz sterben sollte und vom römischen Statthalter Pontius Pilatus begnadigt wurde. Die Verfilmung des Romans von Nobelpreisträger Pär Lagerkvist ist ein actionreicher, aufwändig gedrehter Historienfilm, in dem Anthony Quinn als kämpferischer Hauptdarsteller überzeugen kann. In Nebenrollen sind zu sehen: Silvana Mangano, Arthur Kennedy, Vittorio Gassman und Jack Palance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Quinn (Barabbas) Silvana Mangano (Rachel) Vittorio Gassman (Sahak) Arthur Kennedy (Pontius Pilatus) Katy Jurado (Sara) Harry Andrews (Petrus) Jack Palance (Torvald) Originaltitel: Barabbà Regie: Richard Fleischer Drehbuch: Christopher Fry, Nigel Balchin, Diego Fabbri, Ivo Perilli Kamera: Aldo Tonti Musik: Mario Nascimbene Altersempfehlung: ab 12