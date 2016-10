Servus TV 09:05 bis 10:04 Dokumentation Grüne Zukunft - Helden des Alltags Ressource Wasser F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wasser ist eine äußerst wertvolle Ressource. In den USA beschäftigen sich Umweltschützer mit dem sinnvollen Einsatz von Wasser in der Landwirtschaft. In Italien stellt die Dokumentation den Reis-Produzenten Piero vor. Auf den Malediven ist eine Hotelanlage beispielhaft im nachhaltigen Umgang mit Wasser. Schließlich führt die Reise nach Frankreich, in die Nähe von Mont Saint-Michel, wo Salzwiesen-Lämmer gezüchtet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Écho-logis Regie: Brian Greene, Greg Roden Kamera: David Linstrom

