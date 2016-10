Servus TV 06:55 bis 08:00 Dokumentation Menschen, Mythen und Legenden Die Pyramiden von Bosnien A 2013 2016-11-20 12:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Derzeit finden in Visoko Ausgrabungen statt. Was bisher an Merkwürdigkeiten zu Tage gefördert wurde, passt nicht ins vertraute Geschichtsbild. Welche geheime Botschaft ist im globalen Pyramidenkult der Vorzeit gespeichert? Gab es frühe weltumspannende Kulturkontakte? Ein verschollenes Wissen, das nun wieder entdeckt wird? Die Doku Menschen, Mythen und Legenden - Die Pyramiden von Bosnien überprüft diese Thesen Hilfe von Wissenschaftlern und sucht nach einer Erklärung für das Phänomen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Menschen, Mythen und Legenden

