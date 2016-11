Nick 03:40 bis 04:00 Comedyserie See Dad Run Folge: 52 Dads Mom und Moms Dad USA 2014 Merken Davids Mom und sein Schwiegervater kommen zum Großelternabend von Janie angereist. Nach anfänglichen Streitereien verstehen die beiden sich sehr gut zu gut für Davids Geschmack. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Originaltitel: See Dad Run Drehbuch: Tina Albanese, Patrick Labyorteaux

