Nick 01:40 bis 02:05 Comedyserie True Jackson Die Hochzeit USA 2009 Merken Die Hochzeit von Max Madigan und Doris Aidem steht bevor und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Matthieu Larue, der Hochzeitsplaner, sorgt für eine detaillierte Disposition, wobei Ryan die Verantwortung für die Hochzeitstorte übertragen wird. True beteiligt sich an der Planung, die im Einzelnen zwischen Max, Doris und Matthieu abgesprochen wird. Dabei ist äußerste Vorsicht geboten, da Doris ein schwaches Nervenkostüm besitzt. Als Matthieu unter anderem aufgrund eines Missgeschicks mit der Torte an seine Grenzen gerät, springt True als seine Assistentin ein. Doch das Chaos nimmt seinen Lauf und der Hochzeitsplaner wirft seine Arbeit schließlich hin. Nun gilt es für True zu retten, was noch zu retten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: KeKe Palmer (True Jackson) Ashley Argota (Lulu Johnson) Matt Shively (Ryan Laserbeam) Danielle Bisutti (Amanda Cantwell) Ron Butler (Oscar) Greg Proops (Max Madigan) Robbie Amell (Jimmy Madigan) Originaltitel: True Jackson, VP Regie: Andrew Gordon Musik: Eban Schletter Altersempfehlung: ab 12