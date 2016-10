Nick 22:15 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Jal GB 2008 Merken Jal ist schwanger aber nicht in der Lage es Chris, dem Vater des Kindes, zu sagen. Auch ihrer Familie verheimlicht sie es vorerst. Sie versucht sich ihrer Freundin Michelle anzuvertrauen, die aber derartig im Prüfungsstress steht, dass sie für ihre Freundin Jal kein Ohr hat. Die einzige, die sich ihrer annimmt, ist Cassie, die ihr unmissverständlich klarmacht, einen Weg zu finden, um mit der Situation klarzukommen. Durch suggestive Hinweise öffnet sie Jal mehr und mehr die Augen, bis sie nicht mehr kann und es ihrem Vater Ronnie gesteht. Der ist empört und verlangt indirekt von ihr, das Kind abzutreiben, da er Chris für einen Versager hält. Plötzlich taucht Jals Mutter Elaine auf, die Ronnie in Kenntnis gesetzt hat, weil er mit der Situation nicht fertig wird. Die kann aber wenig ausrichten, da Jal ihr klarmacht, dass sie sich all die Jahre nicht um ihre Kinder gekümmert hat und es jetzt auch nichts mehr bringt. Als Jal es Chris endlich sagen will, liegt dieser im Krankenhaus, um sich ein Blutgerinsel, das er im Kopf hat, entfernen zu lassen. Schon sein Bruder hatte ein Gerinsel im Kopf und ist daran gestorben. Jal ist verzweifelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (Tony Stonem) Joe Dempsie (Chris Miles) Larissa Wilson (Jal Fazer) Hannah Murray (Cassie Ainsworth) April Pearson (Michelle Richardson) Mike Bailey (Sid Jenkins) Dev Patel (Anwar Kharral) Originaltitel: Skins Regie: Simon Massey Drehbuch: Daniel Kaluuya Musik: Matthew Simpson Altersempfehlung: ab 16