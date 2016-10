Nick 11:25 bis 11:55 Trickserie SpongeBob Schwammkopf WasBob WoKopf? - Spongebob verzweifelt gesucht USA 1999 Merken Nachdem er allen nur im Wege steht, beschließt SpongeBob, seine Heimatstadt für immer zu verlassen. Auf seinem Weg erhält er jedoch durch einen Sturz auf den Kopf einen Gedächtnisschwund und kommt in "New Kelp City" wieder zu Bewusstsein, wo er dank der Vertreibung einer schmierigen Gang als Bürgermeister gefeiert wird und von den Einwohnern "CheeseHead BrownPants" genannt wird. Als seine Freunde ihn wieder gefunden haben, muss er sich entscheiden - als Held des Volkes in der neuen Stadt zu bleiben; oder nach Bikini Bottom zurückzukehren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants