Nick 09:50 bis 10:20 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Einmal Chaos und zurück USA 2011 Merken Die Schwammkopfs fahren in Familienurlaub und Patrick darf mitkommen! Kurz gesagt geht dabei selbstverständlich alles schief, was nur schief gehen kann doch SpongeBob und Patrick stellen irgendwann fest, dass sie einen Heidenspaß hatten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Sean Charmatz, Derek Iversen, Aaron Springer Altersempfehlung: ab 6

