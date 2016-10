Nick 07:20 bis 07:50 Trickserie Blaze und die Monster-Maschinen Das Werkzeug-Duell USA 2014 Merken Die Monstermaschinen benötigen dringend eine Reparatur. Zum Glück hat Gabby ihren großen Werkzeugkasten, mit dem sie alle wieder auf Vordermann bringen kann. Doch dann stiehlt Crusher das Werkzeug und Blaze ist der einzige, der es wieder zurückholen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blaze and the Monster Machines

