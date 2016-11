BR Fernsehen 23:35 bis 01:05 Familienfilm Bezaubernde Marie D 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die liebenswürdige Marie Meyer hat stets ein offenes Ohr für die Sorgen anderer. Als sie den asthmakranken Jungen Tommy kennen lernt, dessen Mutter bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, wird sie für ihn zur guten Fee. Dabei findet sie heraus, dass Tommys schwere Krankheit mit einem ungeklärten Konflikt in der Familie zusammenhängt. Auf ihre unnachahmliche Art will Marie die schwierigen Verhältnisse klären - dabei könnte die Buchhändlerin selbst jede Hilfe gebrauchen: Ihr kleines Lese-Café ist hoch verschuldet, und die Bank gewährt ihr keinen Zahlungsaufschub mehr. Hin- und hergerissen zwischen Tommys Familie und ihrem Buchladen, bricht über Marie das Chaos herein. Jetzt muss sich zeigen, ob ihre Herzensgüte belohnt wird ... - "Bezaubernde Marie" ist ein anrührend inszenierter Familienfilm mit Marianne Sägebrecht, Hans Peter Korff und Alexander Held. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Sägebrecht (Marie Meyer) Alexander Held (Dr. Hans Weber) Hans-Peter Korff (Hermann Raabe) Sina Tkotsch (Lena Weber) Luka Andres (Tommy Weber) Lenn Kudrjawizki (André Weber) Alexander Simon (Jerome) Originaltitel: Bezaubernde Marie Regie: Peter Weissflog Drehbuch: Monica Simon, Peter Weissflog Kamera: Lothar Elias Stickelbrucks Musik: Wolf Wolff Altersempfehlung: ab 6