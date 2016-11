BR Fernsehen 17:45 bis 18:30 Diskussion Gipfeltreffen Werner Schmidbauer trifft Josef Hader D 2016 2016-11-01 02:35 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Es ist ein schöner Spätsommertag, als sich Josef Hader morgens um 6 Uhr in Wien in sein Auto setzt, um nach Bayern zu fahren. Der österreichische Kabarettist und Schauspieler trifft sich mit Werner Schmidbauer an der Talstation der Taubenstein-Kabinenbahn am Spitzingsee für ein "Gipfeltreffen". Von der Bergstation aus geht es zum eher unbekannten 1.817 Meter hohen Lempersberg. Josef Hader, der auf einem Bauernhof im Waldviertel aufgewachsen ist, erzählt auf dem Weg zum Gipfel von seiner Kindheit, den Großeltern, mit denen er viel Zeit verbrachte und seiner Schulzeit im berühmten Stiftsgymnasium Melk, an die er sich immer noch gerne erinnert. Nach dem Dreh setzt er sich sofort wieder ins Auto und fährt zurück nach Wien, wo er derzeit an seinem ersten Film, für den er auch als Regisseur verantwortlich ist, arbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Werner Schmidbauer Gäste: Gäste: Josef Hader (Kabarettist und Schauspieler) Originaltitel: Gipfeltreffen