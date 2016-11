BR Fernsehen 15:15 bis 16:00 Dokumentation Sehnsucht D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken "Sehnsucht" - ein Film über Menschen, die trotz schwerer Lebensentscheidungen die Hoffnung nicht aufgegeben haben und ihre Sehnsucht, bewahren. Vor wenigen Jahren verlor der junge Mann Florian Hacker aus dem Allgäu bei Waldarbeiten ein Bein. Wo andere den Rest ihres Lebens verzweifelt wären, macht Florian das Beste draus, mit einem Lächeln im Gesicht besteigt er die Berge seiner Heimat. Florians Sehnsucht: Einmal im Leben die Alpen überqueren. Sehnsucht treibt auch Barbara Achilles an. Sehnsucht nach ihrer Jugendliebe Frank, einem Marinesoldaten. Viele Jahrzehnte später macht sie sich aus ihrer Heimat Düsseldorf auf in den Münchner Raum. Dort soll er zuletzt gelebt haben, ihr Frank. Und im Film wird sie ihn auch finden, aber anders, als es ihr lieb wäre. Sehnsucht treibt auch das Ehepaar Lemmin, beide in den 70ern. Vernünftig entscheiden sie sich zu einem Umzug in eine kleine, dafür seniorengerechte Wohnung bei Berchtesgaden. Und verlassen ihr Haus, ihren großen Garten - beides in traumhafter Hanglage im Bayerischen Wald. Aber die Sehnsucht bleibt, nach ihrem großen Garten, den Apfelbäumen, von denen sie jedem Einzelnen einen Namen gaben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sehnsucht