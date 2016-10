BR Fernsehen 13:45 bis 15:15 Abenteuerfilm Die Kamine von Green Knowe GB 2009 Nach dem Roman von Lucy M. Boston Dolby Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken England, Ende 1944. Der 13-jährige Tolly (Alex Etel) verbringt die Sommerferien bei seiner Großmutter, Mrs. Oldknow (Maggie Smith), auf dem Land. Der Vater des Jungen ist als Soldat im Krieg verschollen. Bei der gütigen Oma soll Tolly auf andere Gedanken kommen. Das traditionsreiche Anwesen namens Green Knowe gibt ihm jede Menge zu entdecken, und schließlich beginnt seine Großmutter ihm von dramatischen Ereignissen zu erzählen, die sich dort einst abspielten. In der kommenden Zeit wird Tolly auf magische Weise immer wieder in diese Vergangenheit hineingezogen: So lernt er die blinde Susan (Eliza Bennett) kennen, die Anfang des 19. Jahrhunderts auf Green Knowe gelebt hat. Während deren selbstverliebte Mutter (Carice van Houten) das Mädchen vor allem als Last empfindet, tut der Vater (Hugh Bonneville) - ein strenger, aber gerechter Captain der britischen Marine - alles für sie. Eines Tages bringt er von einer seiner langen Seereisen einen entflohenen Sklavenjungen namens Jacob (Kwayedza Kureya) mit. Dieser soll der vernachlässigten Susan als Gefährte und Helfer zur Seite stehen. Doch ihr bösartiger älterer Bruder Sefton (Douglas Booth) setzt aus Eifersucht alles daran, Jacob wieder loszuwerden. Gemeinsam mit seinem treuen Diener Caxton (Dominic West) lässt Sefton keine Gelegenheit aus, um den kleinen Jungen zu demütigen. Als die Situation sich immer weiter zuspitzt, bitten Susan und Jacob ihren neuen Freund aus der Zukunft um Hilfe. Julian Fellowes hat sich nicht nur als Schauspieler einen Namen gemacht, er schrieb unter anderem das mit dem Oscar ausgezeichnete Drehbuch zu Robert Altmans "Gosford Park". Mit dem Drama "Geliebte Lügen" gelang ihm 2005 ein preisgekröntes Regiedebüt. Für "Die Kamine von Green Knowe" adaptierte er den atmosphärischen Jugendbuchklassiker von Lucy M. Boston. Trotz der fantastischen Geschichte setzt Fellowes nicht auf Spezialeffekte oder Actionszenen, sondern auf interessante Charaktere. Zugleich zeichnet er ein pointiertes Bild der britischen Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts. Hauptdarsteller Alex Etel wurde durch die Hauptrolle in Danny Boyles "Millions" bekannt, die zweifache Oscar-Preisträgerin Maggie Smith spielt die kluge Großmutter. Beim Internationalen Kinderfilmfestival in Chicago gewann "Die Kamine von Green Knowe" zwei Preise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Etel (Tolly Oldknow) Eliza Hope Bennett (Susan) Timothy Spall (Boggis) Pauline Collins (Mrs. Tweedle) Maggie Smith (Mrs. Oldknow) Rachel Bell (Perkins) Dominic West (Caxton) Originaltitel: From Time to Time Regie: Julian Fellowes Drehbuch: Julian Fellowes Kamera: Alan Almond Musik: Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 12