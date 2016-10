BR Fernsehen 11:45 bis 12:15 Reportage Sternstunden-Bilanz Einsatz und Erfolg D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Seit über 20 Jahren setzt sich "Sternstunden - Wir helfen Kindern", die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, für kranke, behinderte oder in Not geratene Kinder ein. Mit über 195 Millionen Euro Spendengeldern und mehr als 2.600 Projekten ist Sternstunden zu einer der erfolgreichsten Benefizaktionen Bayerns geworden. Grund genug, Bilanz zu ziehen und stellvertretend für viele andere einige derjenigen Projekte vorzustellen, die helfen, Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. "Sternstunden" fördert überwiegend Kinderhilfsprojekte in Bayern und Deutschland, unterstützt jedoch auch Kinderhilfsmaßnahmen im Ausland. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sternstunden-Bilanz