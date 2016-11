Tele 5 03:30 bis 04:55 Horrorfilm Day of the Dead USA 1985 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Zombies haben sich inzwischen weltweit verbreitet. Eine Handvoll Menschen, Wissenschaftler und Soldaten, leistet in einem ausgedehnten Bunkersystem Widerstand. Als die Zombies in die Fluchtburg eindringen, wird noch einmal gemetzelt. Nur wenigen Menschen gelingt die Flucht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Lori Cardille (Sarah) Terry Alexander (John) Joe Pilato (Captain Rhodes) Richard Liberty (Logan) Jarlath Conroy (William McDermott) Antonè DiLeo (Miguel Salazar) Sherman Howard (Bub) Originaltitel: Day of the Dead Regie: George A. Romero Drehbuch: George A. Romero Kamera: Michael Gornick Musik: John Harrison Altersempfehlung: ab 16

