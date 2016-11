N24 Doku 03:30 bis 04:10 Dokumentation Stephen Hawking - Der Sinn des Leben GB, USA 2011 Merken Obwohl sie sich wohl jeder von uns schon einmal gestellt hat, findet eine Frage in unserem Alltag wenig Platz: Was ist der Sinn des Lebens? Nicht nur Philosophen, auch Wissenschaftler haben versucht, eine Antwort darauf zu finden. Doch dafür muss man erst einmal eine grundlegende Frage beantworten: Was ist Realität? Basiert sie auf individueller Wahrnehmung oder gibt es eine allgemeingültige Wirklichkeit? Ein physikalisches Modell könnte die plausibelste Antwort liefern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stephen Hawking?s Grand Design

