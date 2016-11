N24 Doku 23:55 bis 00:50 Dokumentation Die geheimen UFO-Akten - Besuch aus dem All USA 2011 Merken Ein massives, scheibenförmiges Objekt bewegt sich, wie durch eine andere Intelligenz gesteuert, lautlos über Alaska hinweg. Plötzlich beschleunigt es und verschwindet. Gibt es doch außerirdisches Leben? Viele solcher Vorfälle entpuppen sich als Fälschung, doch andere bleiben auch Jahrzehnte später weiterhin rätselhaft. Der zweite Teil der Dokumentation befasst sich mit weiteren glaubhaften Berichten von Piloten, Offizieren und Beamten über deren Begegnungen mit UFOs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Access: UFOs on the Record (2)