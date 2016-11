N24 Doku 15:00 bis 15:55 Dokumentation Catching Hell - Die Speerfischer von Florida Meuterei USA 2014 Merken Der Druck auf Neuling Lisa steigt immer weiter. Professionelle Speerfischer tauchen nicht ab, um ein paar Fische zu fangen, sondern um Geld zu machen. Boss James macht es vor: Nach einem Tauchgang sind die Kühlboxen gefüllt. Nun muss Lisa liefern, aber ihr Speer verfängt sich in einem Wrack und sie gerät in Panik. Jetzt zeigt Danyar, was in ihm steckt. Trotz einer heftigen Hai-Attacke schafft er es, einen beeindruckenden Fang an Bord zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catching Hell