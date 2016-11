RTL NITRO 03:05 bis 04:50 Horrorfilm Das Geisterschloss USA 1999 Nach dem Roman von Shirley Jackson HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nell, Theo und Luke nehmen an einer Studie über Schlafstörungen teil, die in einem unbewohnten Anwesens namens "Hill House" von Dr. David Marrow durchgeführt wird. Mr. und Mrs. Massachusetts schauen tagsüber auf dem Anwesen zwar immer nach dem Rechten, verlassen dies bei Anbruch der Dunkelheit jedoch und schließen es ab, sodass die Probanden und Dr. Marrow nachts auf sich alleine gestellt sind. Nell ist erstaunt, da sie sich von dem Haus angezogen fühlt, weiß jedoch nicht wieso. Sie hört nachts Kinderstimmen, doch als sie den anderen davon erzählt, glauben diese zunächst, Nell hätte einen Nervenzusammenbruch erlitten. Es dauert jedoch nicht lange, bis auch Luke skeptisch wird und vermutet, dass Dr. Marrow etwas ganz anderes im Schilde führt. Tatsächlich gibt dieser zu, dass es sich in Wahrheit nicht um eine Studie über Schlafstörungen, sondern vielmehr um ein Experiment über den Ursprung von Angst handelt. Im Laufe der Tage häufen sich unerklärliche, übernatürliche Ereignisse, die in keinerlei Verbindung zu dem Experiment stehen. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Dr. David Marrow) Catherine Zeta-Jones (Theo) Owen Wilson (Luke Sanderson) Lili Taylor (Nell) Bruce Dern (Mr. Dudley) Marian Seldes (Mrs. Dudley) Alix Koromzay (Mary Lambetta) Originaltitel: The Haunting Regie: Jan de Bont Drehbuch: David Self Kamera: Karl Walter Lindenlaub Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

