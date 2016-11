RTL NITRO 00:30 bis 02:05 Horrorfilm Die Schlange im Regenbogen USA 1988 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Anthropologe Dr. Dennis Alan von der Harvard University wird von einem Pharmakonzern beauftragt, auf Haiti eine mysteriöse Droge ausfindig zu machen. Dieses Präparat soll angeblich Tote zum Leben erwecken. Doch während seiner Recherchen gerät er selbst in den Sog eines geheimnisvollen Voodoo-Kultes. Unterdessen entbrennt zwischen Alan und der Psychiaterin Marielle eine leidenschaftliche Affäre. Obwohl Alan durch Marielle und einen Kontaktmann Zugang zu geheimen Messen bekommt, ist seine Mission in Gefahr. Denn ein korrupter Politiker will Alans Nachforschungen um jeden Preis verhindern, notfalls mit Voodoo-Mitteln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Pullman (Dennis Alan) Cathy Tyson (Marielle Duchamp) Zakes Mokae (Dargent Peytraud) Paul Winfield (Lucien Celine) Brent Jennings (Louis Mozart) Conrad Roberts (Christophe) Badja Djola (Gaston) Originaltitel: Serpent and the Rainbow Regie: Wes Craven Drehbuch: Richard Maxwell, Adam Rodman Kamera: John Lindley Musik: Brad Fiedel Altersempfehlung: ab 18