RTL NITRO 22:25 bis 00:30 Thriller Cold Creek Manor - Das Haus am Fluss USA 2003 HDTV Familie Tilson führt ein typisches Leben voller Stress und Sorgen inmitten des Großstadttumults New Yorks. Die Eheleute Leah und Cooper beschließen, sich eine Auszeit zu gönnen und ziehen mitsamt den beiden Kindern in den Provinzort Bellingham. Sie erwerben dort das Landhaus Cold Creek Manor, auf dem sie einen Neuanfang wagen wollen. Nach einigen Renovierungsarbeiten ziehen die Coopers in ihr neues Zuhause, indem sich noch immer die Hinterlassenschaften der Vorbesitzer befinden. Cooper, ein begeisterter Produzent von Dokumentarfilmen, durchstöbert die alten Familienfotos und Dokumente und stößt dabei auf einige verstörende Aufnahmen. Dann taucht auch noch der Sohn des Vorbesitzers, Dale Massie, auf und bietet sich als Handwerker für die Renovierungsarbeiten an. Obwohl die Familie den Neuankömmling aufdringlich und furchteinflößend findet, beschließen sie, ihm eine Chance zu geben. Eine Entscheidung, die sie schon bald bereuen sollen. Eines Morgens, die Familie macht sich gerade bereit für das Frühstück, erleben die Coopers einen wahrgewordenen Alptraum: Ihr Haus ist voller giftiger Schlangen. Cooper, der den Verdacht hegt, dass Dale Massie hinter dem Vorfall steckt, kündigt ihm. Als dann eines Morgens die Leiche des Familienpferdes im Pool aufgefunden wird, spitzt sich die Lage zu und die Tilsons stoßen auf ein schreckliches Familiengeheimnis, dass hier vor langer Zeit begraben wurde... Bildergalerie Schauspieler: Dennis Quaid (Cooper Tilson) Sharon Stone (Leah Tilson) Stephen Dorff (Dale Massie) Juliette Lewis (Ruby) Christopher Plummer (Mr. Massie) Dana Eskelson (Sheriff Annie Ferguson) Kristen Stewart (Kristen Tilson) Originaltitel: Cold Creek Manor Regie: Mike Figgis Drehbuch: Richard Jefferies Kamera: Declan Quinn Musik: Mike Figgis Altersempfehlung: ab 16