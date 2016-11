RTL NITRO 18:00 bis 20:15 Drama Das Baumhaus USA 1994 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Stephen Simmons kehrt traumatisiert aus dem Vietnamkrieg zurück und wird von Alpträumen und Schuldgefühlen wegen eines gefallenen Kameraden geplagt. Stephen glaubt, er hätte den Soldaten noch retten können. Seine psychischen Probleme belasten auch seine Familie. Seine Zwillingstöchter und sein Sohn müssen mit der neuen Situation zurechtkommen. Ein wichtiger Zufluchtsort ist ihr Baumhaus. Sie und ihre Freunde bekommen Ärger mit den Kindern der Familie Lipnicki. Das Verhältnis unter den Jugendlichen verbessert sich nicht gerade, als sich ihre Väter bei einer Auktion in die Haare bekommen. Bei einem Arbeitsunfall riskiert Stephen sein Leben für einen verschütteten Kollegen. Gleichzeitig müssen die Simmons-Kinder ihr Baumhaus gegen die Angriffe der Lipnickis verteidigen und Stu wagt einen lebensgefährlichen Einsatz, damit sie ihren Rückzugsort nicht verlieren. Als Stephen jedoch ums Leben kommt, trifft Stu eine furchtbare Entscheidung. Um sein geliebtes Baumhaus zu verteidigen, verschanzt er sich dort mit den Waffen seines Vaters und wartet auf die Angreifer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elijah Wood (Stuart "Stu" Simmons) Kevin Costner (Stephen Simmons) Mare Winningham (Lois Simmons) Lexi Randall (Lidia Simmons) LaToya Chisholm (Elvadine, Lidias beste Freundin) Donald Sellers (Arliss Lipnicki) Christopher Fennell (Billy Lipnicki) Originaltitel: The War Regie: Jon Avnet Drehbuch: Kathy McWorter Kamera: Geoffrey Simpson Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12