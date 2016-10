RTL NITRO 12:25 bis 14:30 Abenteuerfilm Die Unerschrockenen USA 1968 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Chance Buckman hat einen lebensgefährlichen Job. Sein halbes Leben reist das texanische Raubein rund um die Welt, um ein brennendes Erdölfeld nach dem anderen zu löschen. Eines Tages wird er bei einem Einsatz schwer verletzt und landet in einem Krankenhaus in Houston. Sein Partner Greg lässt sogar Chances Tochter Tish einfliegen, die ihren Vater seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hat. In Houston angekommen trifft sie zunächst 'Onkel Jack', den Ex-Partner ihres Vaters, der seit einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist. Onkel Jack erklärt ihr, warum ihre Mutter Madelyn ihren Vater damals kurz nach ihrer Geburt verlassen hatte: Sie konnte Chances gefährliches Leben einfach nicht länger ertragen. Tish dagegen ist von der Arbeit ihres Vaters fasziniert. Als Greg und seine Kollegen zu einer Ölkatastrophe in Louisiana gerufen werden, reist Tish ihnen nach, denn sie hat sich in Greg verliebt. Kurze Zeit später heiraten die beiden. Der genesene Chance ist jedoch nicht gerade begeistert davon, dass seine einzige Tochter einen Mann mit einem derart gefährlichen Job geheiratet hat. Tish will von nun an bei jedem Einsatz dabei sein. Und das passt dem besorgten Vater nun mal überhaupt nicht. Außerdem taucht plötzlich Madelyn wieder auf, und in Chance erwacht die alte Liebe zu ihr. Nach einem weiteren lebensgefährlichen Einsatz in Malaysia will er seinen Job endgültig an den Nagel hängen. Daraufhin macht Greg alleine weiter. Als der bei einem Brand in Venezuela nicht nur das brennende Öl, sondern auch eine heimtückische Guerillaarmee bekämpfen muss, ruft er jedoch seinen Schwiegervater zur Hilfe. Chance weiß, dass er Madelyn endgültig verlieren könnte, wenn er wieder einstiege. Doch er kann Greg nicht einfach hängen lassen. Todesmutig stürzt sich der alte Haudegen in den Kampf! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Chance Buckman) Katharine Ross (Tish Buckman) Jim Hutton (Greg Parker) Vera Miles (Madelyn Buckman) Jay C. Flippen (Jack Lomax) Bruce Cabot (Joe Horn) Edward Faulkner (George Harris) Originaltitel: Hellfighters Regie: Andrew V. McLaglen Drehbuch: Clair Huffaker Kamera: William H. Clothier Musik: Leonard Rosenman Altersempfehlung: ab 12