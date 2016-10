RTL NITRO 10:15 bis 12:25 Abenteuerfilm Raubzug der Wikinger GB, JUG 1964 Nach dem Roman von Frans G. Bengtsson HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Bei einem schweren Sturm verliert der Wikinger Rolf sein Schiff und seine Besatzung. Er wird im von Mauren besetzten Südspanien an Land gespült und dort von Mönchen gefunden, die ihn gesundpflegen. Von ihnen erfährt er auch die Geschichte einer riesigen goldenen Glocke, die vor langer Zeit aus Goldschätzen aus der ganzen Welt gegossen wurde. Um sich etwas Geld zu verdienen, erzählt er die Geschichte der Glocke auf dem Marktplatz. Davon erfährt auch Aly Mansuh, der Herrscher der Stadt, der schon lange auf der Suche nach der Glocke ist. Als er Rolf zwingen will, ihm das Versteck der Glocke zu verraten, nutzt dieser die Gelegenheit zur Flucht. Zurück in seiner Heimat kann Rolf seinen Vater und seinen Bruder Orm überreden, sich auf die Suche nach der Glocke zu begeben. Sie trommeln eine Mannschaft zusammen und stehlen das neue Schiff, das eigentlich König Harald versprochen war. Damit dieser sich nicht an Rolfs Vater rächt, haben sie Haralds Tochter Gerda als Geisel mit auf die große Reise genommen. Die abenteuerliche Suche nach der goldenen Glocke kann beginnen. Im Orient angekommen, treffen Rolf und seine Männer erneut auf Aly Mansuh, der ebenfalls die Suche nach der Glocke noch nicht aufgegeben hat. Wem wird es gelingen, den Schatz in seinen Besitz zu bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Widmark (Rolfe) Sidney Poitier (Aly Mansuh) Russ Tamblyn (Orm) Rosanna Schiaffino (Aminah) Beba Loncar (Gerda) Edward Judd (Sven) Oskar Homolka (Krok) Originaltitel: The Long Ships Regie: Jack Cardiff Drehbuch: Berkely Mather, Beverley Cross Kamera: Christopher Challis Musik: Paddy Cunningham, Dusan Radi$1c Altersempfehlung: ab 12