RTL NITRO 08:15 bis 10:15 Historienfilm Die Normannen kommen USA 1965 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im finsteren Mittelalter zieht der normannische Lehnsherr Chrysagon mit seinen Kriegern und seinem Bruder Draco in ein Dorf, das von einem heidnischen Druidenstamm bewohnt wird. Die Verhältnisse dort sind katastrophal und die Bewohner befinden sich im Kampf mit den Friesen, die kurz davor stehen, das Dorf einzunehmen. Chrysagon vertreibt die Friesen und erhält einen triumphalen Empfang im Dorf. Während eines Jagdausritts im nahegelegenen Wald, trifft er auf die schöne Pflegetochter Odins, des Druidenchefs des Dorfes. Der normannische Herrscher ernennt sie zu seiner Magd und lässt sie bei sich im Turm arbeiten. Die schöne Bronwyn ist jedoch seit ihrer Kindheit Odins Sohn Marc versprochen. Als die Hochzeit stattfinden soll, treten Marc und Bronwyn vor den Lehnherrn und erbitten die Erlaubnis zur Heirat. Der Normanne erteilt sie ihnen, doch während der Feierlichkeiten taucht er auf und nimmt das Recht der ersten Nacht mit der Braut in Anspruch. Bronwyn muss ihm auf seine Gemächer folgen. Dem Brauch zufolge muss er sie jedoch am nächsten Morgen ihrem rechtmäßigen Mann zurückbringen. Doch Bronwyn verliebt sich in den Normannen und entscheidet sich, bei ihm zu bleiben. Damit bringt er Odins Sohn Marc gegen sich auf. Der Betrogene schließt sich mit den Friesen zusammen und greift den normannischen Lehnsherrn Chrysagon an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlton Heston (Chrysagon) Richard Boone (Bors) Rosemary Forsyth (Bronwyn) Maurice Evans (Priester) Guy Stockwell (Draco) Niall MacGinnis (Odins) Henry Wilcoxon (Friesischer Prinz) Originaltitel: The War Lord Regie: Franklin J. Schaffner Drehbuch: John Collier, Millard Kaufman Kamera: Russell Metty Musik: Hans J. Salter, Jerome Moross Altersempfehlung: ab 16

