Sport1+ 04:55 bis 06:20 Fußball Futsal Deutschland - England, 2. Länderspiel, in Hamburg Im Futsal steht das zweite Länderspiel mit deutscher Beteiligung überhaupt auf dem Plan. In Hamburg wird das deutsche Team auf England treffen. Erst im Dezember 2015 wurde das deutsche Futsal-Nationalteam ins Leben gerufen, es folgten Lehrgänge und Sichtungsturniere, ehe nun die Auswahl ihre ersten offiziellen Auftritte hat. Als nächster Termin steht dann die Qualifikation zur EM 2018 in Slowenien an.