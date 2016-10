Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Sitz, Platz, Aus! Tierische Nervensägen USA 2011 Merken Denver ist sehr verfressen und lümmelt am liebsten auf der verbotenen Couch herum. Doch die Labradorhündin fliegt immer auf. Sobald sie etwas angestellt hat, ist ihr das schlechte Gewissen buchstäblich ins Gesicht geschrieben: Sie verzieht das Maul zu einem schrägen Grinsen, und die Augen werden zu Sehschlitzen. Durch diesen Look ist Denver mittlerweile ein echter Star auf Facebook und YouTube. Kater Mugsy aus New Orleans kann zwar nicht grinsen, ist aber ein verwegener Draufgänger und ausgesprochen mutig. Aus Spaß kämpft er manchmal mit Alligatoren und schafft es auch, die Reptilien in die Flucht zu schlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bad Dog!