Animal Planet 07:15 bis 08:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das Housewarming-Baumhaus USA 2015 Merken Ein Baumhaus für die eigene Familie: In dieser Folge zaubert Spitzenarchitekt Pete Nelson seiner Tochter Emily und ihrem Boyfriend Patrick als Housewarming-Geschenk einen Unterschlupf mit marokkanischem Ambiente in den Blätterwald. Jede Menge Kissen, orientalische Lampen und eine Wasserpfeife: In der gemütlichen Chillout-Lounge kann das junge Paar nach Herzenslust entspannen. Und weil Emily ein geselliger Mensch ist und gerne feiert, lässt sich die Terrasse des Domizils im Handumdrehen zum geräumigen Party-Deck umfunktionieren. Denn dort haben die Profi-Handwerker eine Bar installiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 382 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 142 Min.