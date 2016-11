SWR 23:35 bis 00:05 Comedy Hannes und der Bürgermeister Das Gummiboot / Ab heute erfolgreich D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Hannes (Albin Braig) belegt das Büro des Bürgermeisters (Karlheinz Hartmann) mit einem Gummiboot, das er aus Platzmangel nicht in seiner kleinen Amtsstube aufblasen kann. Damit möchte er in den Urlaub fahren, den ihm der Bürgermeister nicht genehmigen will, da er mit seiner Frau zur selben Zeit einen Urlaub plant. Doch eine durchzechte Nacht in Schriedingen, von der Hannes wesentlich mehr Erinnerung hat und bei der sein Bürgermeister ganz schlecht wegkommt, verhilft den beiden doch noch zu dem ersehnten Urlaub. Allerdings so gar nicht im Sinne des in diesem Fall erpressbaren Bürgermeisters. Hochmotiviert kommt der Bürgermeister von einem Motivationskurs zurück. Er ist erfolgreich, er ist gut. Dieses Mantra spricht er sich vor und kein Mensch kann ihn von seinem Erfolgskurs abbringen. Nur Amtsbote Hannes, der ihm von römischen Funden erzählt, was für den Bürgermeister natürlich gleich eine antike Stätte bedeutet, die seiner Stadt zu Ruhm, Geld und Ehre gereichen wird. Hannes rückt nur schrittweise mit der Wahrheit heraus, bis sie dem Bürgermeister in voller Peinlichkeit bewusst wird. Aber auch darin kann Hannes noch etwas Gutes sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Albin Braig (Hannes), Karlheinz Hartmann (Der Bürgermeister) Originaltitel: Hannes und der Bürgermeister