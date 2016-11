SWR 15:00 bis 16:30 Dokumentation Leben im eigenen Schloss Burg - und Schlossbesitzer im Südwesten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Schloss- und Burgbesitzer im Südwesten öffnen die Türen zu ihren Salons. Die Sendung geht der Frage nach, wie sie es schaffen ihre Häuser am Leben zu erhalten, denn die Zeiten, in denen sie mit viel Personal und großen Gesellschaften ihre Schlösser und Burgen beleben konnten, sind lange vorbei. Graf Felix Adelmann kann sich den Luxus von Burg Schaubeck bei Ludwigsburg mit seinem florierenden Weingut leisten. Baron Rasslers Weitenburg bei Tübingen ist zu großen Teilen ein Hotel und Hans-Günter Hoffmann von Guretzky-Cornitz nutzt seine Burg Dreis in der Eifel für Veranstaltungen. Doch nicht immer gelingt der Spagat zwischen Öffentlichkeit und privater Nutzung, so manche Familie hat ihr Schloss deshalb verkauft. Schloss Lieser an der Mosel stand lange leer, bis vor sechs Jahren ein Unternehmer aus den Niederlanden das Traumschloss kaufte und in ein Luxushotel verwandelte. Aber es gibt auch Privatleute, die sich an die alten Gemäuer wagen. An der luxemburgischen Grenze hat der Dachdecker Francy Weyrich ein völlig marodes Schloss übernommen. Am Mittelrhein hat ein Nachkomme der einstigen Erbauer Burg Reichenstein zurück in den Familienbesitz gebracht. Die einstige Familienburg öffnet der Verleger aus dem Ruhrgebiet weiterhin der Öffentlichkeit - mit Museum, Restaurant und Hotel. In vielen Schlössern und Burgen ist Publikum heute willkommen. Denn die einzigartigen Kulturgüter hinter Schloss und Riegel halten - das können und wollen die meisten Schlossbesitzer nicht mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leben im eigenen Schloss